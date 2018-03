MotoDays: Suzuki ospiterà il Missbiker all’interno del suo stand

Le ragazze del Missbiker, il più grande network di donne motocicliste in Italia, sarà all’interno dello stand della Suzuki al MotoDays

Lo scorso novembre, durante la fiera EICMA, Suzuki ha deciso di dare ampia visibilità all’universo motociclistico femminile invitando le ragazze di Missbiker, il più grande network di donne motocicliste in Italia, sul proprio stand per un evento dedicato. Consideratone il successo, che ha contato più di 200 centaure in un solo pomeriggio, l’evento è stato riproposto a gennaio al MBE di Verona e verrà presentato per la prima volta nel centro Italia al Roma MotoDays. MissBiker conta ad oggi oltre di 4500 motocicliste, e nasce come luogo d’incontro per tutte le donne con la passione per la moto, ove scambiare pareri, consigli ed informazioni delle due ruote al femminile e proporre corsi di guida sicura sia in strada, che in pista ed off-road. La collaborazione fra Suzuki e Missbiker ha inizio nel 2015 per promuovere il motociclismo al femminile con eventi e test ride dedicati. Un’occasione imperdibile per tutte le donne attratte dal mondo delle due ruote, ma che ancora non vi si sono mai avvicinate. L’appuntamento è dunque per sabato 10 marzo presso il Pad. 6 Stand A1alle ore 14.00: le ragazze del network verranno ospitate dalla casa giapponese e riceveranno gadget esclusivi fino ad esaurimento scorte. Inoltre, in occasione della fiera nella Capitale, la Casa di Hamamatsu presenterà al pubblico la serie speciale GSX-S750 YUGENe la nuova SV650X-TER, disponibili nell’area esterna per i Demo Ride assieme al resto della gamma.