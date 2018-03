Motodays: Honda alla kermesse italiana presenterà un’anteprima mondiale [FOTO]

Honda al Motodays, kermesse motoristica che si terrà dall’8 all’11 marzo, presenterà un’anteprima straordinaria a tutti i fan italiani

Dall’8 al 11 marzo 2018, Honda accoglie tutti gli appassionati delle due ruote al Motodays, annuale appuntamento romano dedicato agli amanti di moto e scooter. Dopo l’Eicma di Milano e il Motor Bike Expo di Verona, si tratta della terza imperdibile occasione per scoprire i nuovi modelli della Casa dell’Ala e per vedere da vicino tutta la gamma moto e scooter. Honda coglie l’opportunità della kermesse romana delle due ruote per presentare, in anteprima mondiale, un nuovo, attesissimo scooter. Alle 12:30, presso l’enorme stand Honda al padiglione 6, pubblico e addetti ai lavori sono invitati ad assistere all’unveiling del nuovo modello e all’illustrazione delle sue accattivanti caratteristiche.

Ma non basta, per tutta la durata di Motodays, è in programma la prima tappa dei test-ride Honda Tour, per consentire a tutti gli appassionati di effettuare una prova su strada in completa sicurezza! Per partecipare alla prova è sufficiente portare il casco, un abbigliamento adatto e la patente di guida in corso di validità. Presso il grandioso stand, oltre 1.600 mq, il pubblico potrà ammirare tutta la gamma attuale, comprese le tante novità 2018. Se il piatto forte dell’evento è rappresentato dalla nuova e già leggendaria CRF1000L Africa Twin Adventure Sports, non meno interesse susciterà la gamma delle Neo Sports Café, ovvero CB125R, CB300R e CB1000R. Immancabili poi, l’amatissima NC750X, l’anticonformista NC750S, lo sportivissimo Integra 750, e il best seller X-ADV, tutti in versione 2018 e dotati dell’ultra tecnologico cambio a doppia frizione DCT. E chi non rinuncia al comfort e alla praticità degli scooter Honda potrà lustrarsi gli occhi alla vista degli SH125/150i dotati di Smart-Key e fari a LED, del bellissimo SH300i, e dei poliedrici Forza 125 e Vision 110. Completissima e affascinante come sempre anche l’area dedicata all’offroad con l’esposizione della gamma CRF, compresa l’Africa Twin Rally, in collaborazione con RedMoto. Lo stand Honda è al padiglione 6, mentre all’esterno, tra il padiglione 6 e il padiglione 8, si trova l’area iscrizioni e partenza dell’Honda Tour per le prove su strada.