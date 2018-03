Moto – Sfida tra Presidenti al Ranch di Tavullia: Valentino Rossi allenatore di due grandi… capi

Presidenti… in pista! Malagò e Copioli si sfidano al Ranch di Tavullia: Valentino Rossi coach

E’ tutto pronto per un nuovo appassionante campionato a due ruote. Il 18 marzo si apriranno ufficialmente le danze: i piloti di MotoGp, Moto2 e Moto3 torneranno in pista, per la prima gara dell’anno, in Qatar, sul circuito di Losail. Tantissimi gli appassionati che non vedono l’ora di seguire le imprese dei propri idoli, tra questi anche due… Presidenti, che prima del via ufficiale del campionato, saranno protagonisti di un’appassionante e avvincente sfida. Stiamo parlando del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli che si sfideranno al Ranch di Valentino Rossi il 10 marzo. Il Dottore vestirà i panni di coach e istruttore dei due Presidenti: il divertimento sarà… assicurato!