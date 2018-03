Moto Days – Alla decima edizione della manifestazione dedicata alle due ruote Punto Gas presenta l’Officina dei sogni

A Moto Days Punto Gas presenta l’Officina dei sogni

Punto Gas è una realtà tutta italiana specializzata nella progettazione e nell’allestimento di officine professionali per auto e moto chiavi in mano. Anni di esperienza, partner tecnici importanti ed uno staff altamente specializzato hanno consentito alla Punto Gas di diventare una delle aziende più importanti nell’allestimento di officine meccaniche professionali. In occasione della decima edizione di Moto Days, la manifestazione dedicata alle due ruote che si terrà alla Fiera di Roma dall’ 8 all’11 marzo, Punto Gas proporrà “L’officina dei tuoi sogni” ideata appositamente per gli appassionati delle due ruote. L’idea nasce con l’obiettivo di voler proporre una serie di ambienti di lavoro personalizzabili dove poter coltivare la passione per la moto attraverso le stesse soluzioni utilizzate nel settore professionale. Organizzata in base agli spazi disponibili ed alle esigenze di ogni biker Punto Gas proporrà numerose soluzioni di allestimento in grado di rendere funzionale il proprio ambiente di lavoro.

Attrezzature affidabili, sicure e di alta qualità con un design ricercato contraddistinguono il concetto di allestimento che la Punto Gas propone per soddisfare il mondo dei collezionisti e degli appassionati motociclisti. Nello spazio dell’officina dei tuoi sogni si potrà conoscere come trasformare il proprio garage o un angolo della casa in un ambiente utile a coltivare la propria passione per interventi di manutenzione, riparazione e creatività ma anche un luogo dove poter sognare accanto alla propria creatura. L’Officina dei tuoi sogni è sviluppato dalla Punto Gas con il contributo ed il know how dei più importanti brand del settore delle attrezzature come Beta e Usag per gli utensili e gli arredi, Ravaglioli per i sistemi di sollevamento, Beissbarth per tester smontagomme e assetti , Texa per la diagnostica, Green Star ed Eni per i lubrificanti dedicati alle due ruote.