Morte Astori, il VIDEO ricordo della Fiorentina con la colonna sonora di Jovanotti

Morte Astori, passano i giorni ma di certo non passa il dolore per quanto accaduto al capitano della Fiorentina scomparso domenica in quel di Udine dove si trovava in ritiro

Morte Astori – In casa Fiorentina l’ambiente è ancora scosso, i calciatori sono sotto shock per la morte di Davide Astori, trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara contro l’Udinese a causa di un arresto cardiocircolatorio. Nella giornata di domani si svolgeranno i funerali in quel di Firenze e la salma è in queste ore in viaggio per rientrare da Udine, luogo della nota tragedia. Nel frattempo la Fiorentina sta muovendosi su più fronti per rendere omaggio al proprio capitano deceduto. Il club dapprima ha deciso di ritirare la maglia numero 13 ed ora ha scelto di ricordare Astori con un commovente video pubblicato sul sito ufficiale del club, nel quale tornano alla mente tanti bei momenti passati in viola dal povero Davide, con le parole di Jovanotti in sottofondo a rendere il tutto più magico.

Morte Davide Astori, il commovente video della Fiorentina