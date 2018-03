Morte Astori, l’ultimo “viaggio” per Davide: la salma lascia Udine [VIDEO]

Morte Astori, la salma dell’ex calciatore della Fiorentina ha lasciato Udine alla volta di Firenze in vista dei funerali che si svolgeranno nella giornata di domani

Morte Astori – Davide Astori ci ha lasciati nella giornata di domenica, portando tristezza e sconcerto all’interno del mondo del calcio. Il difensore viola è stato trovato senza vita nella stanza d’albergo di Udine, luogo del ritiro della Fiorentina prima della gara di campionato contro l’Udinese. L’autopsia parla di morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio, una bradiaritmia che ha portato alla triste scoperta nella camera del povero Astori. In vista dei funerali che si svolgeranno nella giornata di giovedì la salma del calciatore ha lasciato Udine alla volta di Firenze, luogo nel quale andranno in scena le esequie. Ecco il VIDEO della salma che ha lasciato Udine.

