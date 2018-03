L’ultimo saluto a Mondonico, funerali e commozione: “Mondo alzaci una sedia” [VIDEO]

“Mondo alzaci una sedia”, Rivolta d’Adda si è riempita di tifosi ed addetti ai lavori per l’ultimo saluto ad Emiliano Mondonico

“Mondo alzaci una sedia”, questo uno dei tanti cori dei numerosi tifosi accorsi per assistere ai funerali di Emiliano Mondonico, un accenno alla nota protesta arbitrale durante un’epica Torino-Ajax. Questa mattina Rivolta d’Adda, paese in provincia di Cremona, si è riempita di supporters di diverse squadre italiane, unitesi nell’ultimo saluto al “Mondo”. Emiliano Mondonico ha lottato per 7 anni contro il cancro e lo ha fatto sempre con grande tenacia, la stessa tenacia mostrata quando sedeva in panchina, sino al 29 marzo, giorno nel quale ci ha lasciati. Oggi ai funerali, oltre ai tanti tifosi, sono accorsi anche tanti ex calciatori e dirigenti del mondo del pallone. Da Inzaghi a Lentini, sino a Cairo e Giancarlo Antognoni. Insomma, una giornata commovente per il calcio, stretto nell’ultimo saluto al “Mondo”, un uomo che ha lasciato un ricordo splendido tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.