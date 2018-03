MMA – Floyd Mayweather pronto ad allenarsi per l’UFC: “che si presentino con l’offerta giusta! Ecco fra quanto sarò pronto”

Floyd Mayweather pronto a misurarsi con il mondo delle MMA: se l’UFC si dovesse presentare con l’offerta giusta l’ex pugile entrerebbe nell’ottagono

Dopo essersi ritirato con lo straordinario record di 49-0, Floyd Maywether sembrava aver perso ogni stimolo per tutto ciò che ruotasse intorno ad un ring. Il pugile americano è tornato ad indossare i guantoni per la ‘Money Fight’ estiva che lo ha visto opposto a Conor McGregor a Las Vegas. Nonostante fosse un match di boxe, Mayweather ha avuto il suo primo contatto con il mondo delle MMA. Un contatto che potrebbe non restare l’unico della sua carriera. In una recente intervista a TMZ infatti, Mayweather ha spiegato di essere pronto a misurarsi nelle arti marziali miste. In caso arrivi la ‘giusta offerta’, inizierà ad allenarsi con il campione pesi welter UFC Tyron Woodley per introdurre tecniche legate al wrestling, BJJ e muay thai, inesistenti nel suo bagaglio tecnico da pugile. Mayweather ha dichiarato: