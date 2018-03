Mizuno dedica una collezione speciale alle donne [GALLERY]

La nuova collezione Mizuno di abbigliamento tecnico multi training per una primavera piena di colore

Per la primavera-estate 2018 Mizuno dedica alle donne una linea di abbigliamento multi training performante e con un design esclusivo. La tonalità dei colori proposti si ispira al concetto del “Kasumi”, che in giapponese esprime i diversi toni cromatici che assume il vapore acqueo, e rende i capi eleganti e ricercati. L’alta traspirabilità dei materiali garantisce una ventilazione ottimale capace di assicurare una rapida asciugatura del capo indossato. La vestibilità proposta per il 2018 offre maggior libertà di movimento e i nuovi dettagli riflettenti migliorano la visibilità notturna. La tecnologia Cooltouch, insieme alle cuciture anti abrasione, completano il ventaglio delle caratteristiche altamente innovative che, coniugate alla tradizione, rispecchiano la filosofia aziendale del brand.

Printed Tank

Top senza maniche, con scollo a V e taglio all’americana sul retro. Ideale per il running ma perfetto per il fitness, lo yoga, il tennis o qualsiasi altro sport.

La leggerezza del tessuto lo rende confortevole e assicura elevate performance.

Prezzo consigliato al pubblico: 45 Euro

Flex Skort

Gonna realizzata in tessuto leggero traspirante per una maggiore la libertà di movimento. Pantaloncino elasticizzato interno per fornire supporto con banda elastica per un maggiore comfort. Il capo è realizzato con la tecnologia Mizuno DryLite che garantisce un’ottima traspirabilità e lo rende adatto alle diverse attività sportive.

Prezzo consigliato al pubblico: 40 Euro

Amplify Dress Abito sportivo realizzato con un tessuto leggero che garantisce un elevato supporto e un alto livello di traspirabilità, per le più svariate attività sportive, con cuciture anti abrasione che migliorano il comfort e la libertà nel movimento. La scollatura e la silhouette offrono una vestibilità femminile e di tendenza. Il logo riflettente permette di essere visibili in condizioni di scarsa illuminazione. La costruzione Racerback permette di muoversi senza restrizioni.

Prezzo consigliato al pubblico: 70 Euro

Impulse Printed Short Tight I pantaloncini sono strutturati per garantire performance nella corsa e nelle sessioni di allenamento funzionale. La tecnologia CoolTouch impermeabile e traspirante assicura una migliore protezione durante le attività sotto la pioggia. Il look trendy è reso dalla cintura esterna logata Mizuno, il design “Kasumi”, ispirato allo effetto sfocato e degradazione di colore, esprime movimento e circolazione dell’aria.

I pantaloncini presentano una taschina posteriore con cerniera.

Prezzo consigliato al pubblico: 30 Euro