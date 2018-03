Il silenzio di un minuto lungo un’eternità: l’omaggio di Milan e Arsenal ad Astori mette i brividi [VIDEO]

Prima dell’inizio della sfida degli ottavi di Europa League, Milan e Arsenal hanno tributato un minuto di silenzio per la morte di Davide Astori

Milan-Arsenal, la prima vera partita in cui i rossoneri riscoprono i brividi e il sapore dell’Europa. Una partita ricca di adrenalina e tensione, non sarà la Champions League, ma la sfida dei quarti di Europa League ha messo di fronte due grandi del calcio mondiale. Tutti discorsi che per un minuto sono stati messi da parte. Prima del fischio iniziale, Milan e Arsenal insieme a tutto il Meazza, hanno tributato un commovente minuto di silenzio per omaggiare la morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina scomparso nella giornata di domenica. Astori era molto legato al Milan in quanto la sua carriera da calciatore è nata proprio nelle giovanili rossonere. Un motivo in più che il Milan ha per celebrarne il ricordo con una vittoria.