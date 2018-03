Milano: Tim partecipa alla Digital Week con incontri e dibattiti

Milano, 7 mar. (AdnKronos) – Tim partecipa con incontri e dibattiti nei propri hub alla Milano Digital Week 2018, l’iniziativa promossa dal Comune di Milano dedicata all’innovazione digitale, in programma dal 15 al 18 marzo.

Nei suoi spazi – Tim Space di Piazza Luigi Einaudi, Tim Wcap e Tim Academy di Via Magolfa – si terranno dibattiti sulle tematiche relative all’innovazione tecnologica e al mondo digitale, dalla robotica educativa all’intelligenza artificiale, con il contributo di esperti e autorevoli esponenti del settore.

L’impegno di Tim alla manifestazione milanese si rafforza quest’anno con la partecipazione di Fondazione Tim, da sempre in prima linea nel promuovere l’innovazione digitale anche nel sociale, e con l’impegno di Olivetti per la digitalizzazione delle scuole. L’azienda parteciperà all’iniziativa ‘Spid Tour”, promossa dal Comune di Milano, che interesserà tutti i municipi della città per favorire la diffusione dell’identità digitale.