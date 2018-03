Milano: Slc Cgil Lombardia, lascia sgomenti e rattrista grave infortunio Bollate

Milano, 19 mar. (AdnKronos) – “Lascia sgomenti e rattrista il grave incidente mortale accaduto al portalettere di Poste Italiane applicato al Centro di Recapito di Bollate, in provincia di Milano, mentre svolgeva il proprio servizio. Ancora una volta purtroppo si pone all’attenzione di tutti: azienda, Istituzioni e organizzazioni sindacali il tema della tutela e della sicurezza sul luogo di lavoro”. Così la Slc Cgil Lombardia, che “in questo momento di grande sconforto e dolore si stringe intorno alla famiglia e a tutti i lavoratori di Poste Italiane”.

Ogni giorno “migliaia di portalettere con grande dedizione e orgoglio svolgono un servizio prezioso per tutti i Cittadini: il servizio universale. Dimenticato dalla politica e spesso vittima dei tagli del Governo, il servizio universale vede migliaia di Lavoratrici e Lavoratori prestare la loro attività con qualsiasi condizione meteorologica e con mezzi spesso in condizioni precarie e non adeguati”, afferma ancora il sindacato, che ritiene “indispensabile riaprire e rilanciare una vertenza regionale affinché si analizzino e denuncino tutte le condizioni di rischio”.