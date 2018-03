Milano: Comune, raggiunto accordo su parcheggio Borgogna (2)

(AdnKronos) – “Era per noi importante restituire alla città, ai residenti e ai commercianti l’integrità di via Borgogna in attesa che la giustizia faccia il suo corso”, dichiara Marco Granelli, assessore milanese alla Mobilità. “Siamo felici che la collaborazione e la disponibilità di tutti abbia reso possibile raggiungere questo importante obiettivo: i costruttori ci restituiscono l’area mentre i cittadini e gli operatori commerciali della via partecipano al suo ripristino. Fra qualche settimana l’area sarà liberata con grande vantaggio per la collettività”, aggiunge.

I lavori erano stati avviati a inizio 2016 ed erano stati sospesi già nel maggio 2016 per una pronuncia cautelare del Consiglio di Stato. Attualmente sulla costruzione del parcheggio pendono alcune ordinanze del Tar della Lombardia e le lavorazioni per il parcheggio sotterraneo continuano a essere sospese a causa dei ricorsi presentati da alcune società, con tempi che si sono dilatati. Al fine di restituire alla mobilità, ai cittadini e ai residenti l’area di via Borgogna, l’amministrazione aveva avviato qualche mese fa una trattativa con la società concessionaria che si è conclusa positivamente proprio ieri.