Milano, 8 mar. (AdnKronos) – La circolazione sulle metropolitane è regolare a Milano nonostante lo sciopero proclamato dall’Usb in occasione dell’8 marzo. “Lo sciopero generale nazionale al momento non sta dando disagi”, rileva l’Atm, che invece avverte riguardo a possibili deviazioni dei mezzi in superficie “per manifestazioni e cortei”.