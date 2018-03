Disasatro Milan! Erroraccio di Calabria, poi Bonucci beffa… Donnarumma: Mkhitaryan porta in vantaggio l’Arsenal [VIDEO]

Il gol di Mkhitaryan porta in vantaggio l’Arsenal sul Milan: Calabria sbaglia sulla trequarti, il trequartista armento tira e trova la deviazione beffarda di Bonucci

Inizia con il piede sbagliato la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League per il Milan. Dopo pochi minuti dal fischio d’inizio, l’Arsenal è già in vantaggio. Il gol nasce da un errore di Calabria che regala palla ad Ozil, il trequartista turco sventaglia per Mkhitaryan che controlla e tira trovando la deviazione di Bonucci che beffa Donnarumma.