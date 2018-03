Pazza idea Milan: Mirabelli sonda il terreno per un colpaccio a giugno

Milan alle prese con l’Europa League, domani in campo contro l’Arsenal, ma nel frattempo il ds Mirabelli si muove sul mercato per rafforzare la rosa nel mese di giugno

Il Milan è vigile sul mercato, alla ricerca di occasioni ghiotte da cogliere a prezzi ragionevoli. La condizione economica non è idilliaca ed in vista della restituzione del debito ad Elliott, Mirabelli va alla ricerca di soluzioni a basso costo per il futuro del club. Dopo le ben note vicende relative a Strinic e Reina, in procinto di firmare a parametro zero con i rossoneri, nelle ultime ore ha preso piede una nuova voce relativa al club meneghino, stavolta non in scadenza di contratto. Sembra infatti, secondo indiscrezioni de Il Messaggero, che Felipe Anderson sia in uscita dalla Lazio nonostante la calma apparente seguita allo screzio con Simone Inzaghi. Mirabelli starebbe sondando il terreno per il brasiliano che interessa eccome a mister Gattuso. Un uomo abile a saltar l’uomo sull’esterno fa sempre comodo, sopratutto in una rosa come quella del Milan che al momento non ha alternative agli esterni titolari Calhanoglu e Suso, se non Borini ma con caratteristiche differenti.