Meteo: Arpa, tempo stabile e soleggiato fino a sabato in Lombardia

Milano, 21 mar. (AdnKronos) – Aria fredda secca e cielo soleggiato per i prossimi giorni in Lombardia. Domani, in particolare, secondo le previsioni dell’Arpa, condizioni di maggiore stabilità atmosferica specie in pianura, con tempo soleggiato. Venerdì, si attenua il vento e il tempo è stabile, mentre sabato aumenteranno le nubi e le probabilità di piogge. Domani in pianura le minime saranno in leggera diminuzione e comprese tra -2 e 2 gradi, le massime tra 8 e 12 gradi. Sono possibili gelate in pianura lontano dai centri urbani.