Messina: sequestrati beni per quasi mezzo mln a imprenditore

Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – Beni per quasi mezzo milione di euro sono stati sequestrati a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dalla Guardia di finanza. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca di beni per un valore di 461mila euro, emesso dal gip su richiesta della locale Procura. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. I riscontri e le ispezioni hanno consentito di constatare che il legale rappresentante di una società di capitali operante nel settore del commercio di auto con sede a Barcellona Pozzo di Gotto, pur avendo dichiarato per il periodo d’imposta 2013 Iva a debito per l’ingente somma oggetto del sequestro, aveva omesso il versamento nei termini previsti.

I sigilli sono scattati per tre immobili e depositi bancari di proprietà del legale rappresentante della società, che è indagato per omesso versamento Iva, reato che prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni.