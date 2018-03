Mercedes Vans: la casa di Stoccarda diventa partner del premio Velista dell’Anno FIV

Mercedes-Benz Vans conferma lo stretto rapporto con il mondo della vela, in occasione della consegna del premio Velista dell’anno FIV

Mercedes-Benz Vans è partner tecnico del premio Velista dell’Anno FIV, una nuova occasione per sottolineare lo stretto legame che unisce i Van della Stella e gli appassionati della vela, con cui condividono spesso passioni e stili di vita. Classe X offre doti di tenuta di strada e maneggevolezza in grado di soddisfare molteplici esigenze, sia in termini di dinamica di marcia che di comfort di guida. Un’inedita dimensione, per questo segmento, resa possibile grazie all’assetto Comfort con la taratura tipicamente Mercedes, composto da telaio a longheroni e traverse, asse posteriore a bracci multipli con elemento rigido, sospensioni anteriori a ruote indipendenti e molle elicoidali su entrambi gli assi. Per rispondere alle più svariate esigenze di utilizzo, Classe X si presenta con un design inconfondibile in tre versioni.

La versione d’ingresso è la PURE ideale per gli impieghi che richiedono robustezza e funzionalità, per i lavori più duri. Allo stesso tempo, le doti di comfort e design lo rendono la scelta più indicata anche nell’utilizzo di tutti i giorni. Classe X PROGRESSIVE si rivolge, invece, a coloro che desiderano un pick-up robusto con più stile e funzioni Comfort, da utilizzare come ‘biglietto da visita’ per la propria impresa. POWER è la versione di equipaggiamento high-end, dedicata a chi mette in primo piano lo stile, le performance e il comfort. Classe X POWER è il veicolo che esce dalla massa, perfetta sia per gli spazi urbani che lontano dalle strade asfaltate. Dario Albano, Direttore Mercedes-Benz Vans Italia, ha dichiarato: