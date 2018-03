Mercato Nba, Derrick Williams ai Lakers: c’è l’accordo

Derrick Williams ha firmato con i Lakers tornando dunque in Nba dopo la sua esperienza in Cina: allungherà le rotazioni di coach Walton

Derrick Williams ai Los Angeles Lakers. L’ex numero 2 del draft 2011, ha firmato un decadale con la franchigia californiana come rivelato dai colleghi americani di Yahoo Sports, dopo un’esperienza non certo da favola in Cina, in forza ai Tianjin Ronggang. L’ala 26enne, nella sua carriera in Nba ha vestito diverse maglie girovagando un po’ per la Lega: Minnesota è stata la squadra ad averlo scelto dopo la carriera universitaria ad Arizona, poi Sacramento, Knicks, Miami ed infine la breve esperienza a Cleveland prima di volare in Cina. Williams allungherà le rotazioni dei Lakers in questi 10 giorni dopo i quali la franchigia deciderà se mettere sotto contratto il cestista in maniera definitiva.