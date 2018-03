Mercato Nba: Derrick Rose ha deciso di approdare alla corte del suo mentore Thibodeau a Minnesota, la firma sino al termine della stagione

“Free agent guard Derrick Rose is signing with Minnesota for the rest of the season, league sources tell ESPN”. Adrian Wojnarowski annuncia su Twitter la firma di Derrick Rose con Minnesota. Quella che sembrava essere solo una voce di corridoio si è invece concretizzata. Dopo aver risolto il proprio contratto con Cleveland, Rose si accasa dunque alla corte del suo mentore ai tempi dei Bulls, coach Thibodeau, colui il quale contribuì alla crescita del playmaker nel momento del suo approdo in Nba, sino agli stop per infortunio che tutti conoscono. Adesso a tremare è Jeff Teague, il quale dovrà giocarsi lo slot di playmaker con Rose, come detto pupillo del coach. Di certo i ritmi di gioco di Teague sono finiti nel mirino di mille critiche in queste settimane, chissà se Rose troverà la forma giusta per dare un cambio di marcia a Minnesota…