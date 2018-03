Mercato Milan, Reina è sempre più vicino: i dettagli del contratto che firmerà il portiere spagnolo

Nei prossimi giorni il Milan avviserà ufficialmente il Napoli, rendendo il club azzurro al corrente della volontà di trattare con Reina

La strada sembra tracciata, il Milan fa sul serio per Pepe Reina. Dopo i primi abboccamenti degli scorsi giorni, la società rossonera sta adesso compiendo i primi passi ufficiali per mettere sotto contratto il portiere spagnolo a partire dalla prossima stagione. Essendo in scadenza al termine di questo campionato, Reina potrebbe già firmare con un nuovo club ma il Milan preferisce comunque informare il Napoli. Si tratta di un passaggio formale che Fassone e Mirabelli hanno già messo in atto con la Sampdoria per quanto riguarda la questione Strinic, altro giocatore che stuzzica il Milan. La proposta presentata a Reina prevede un accordo biennale a poco più di due milioni di euro a stagione, una proposta chiara e precisa che prescinde completamente dal futuro di Donnarumma. La decisione ormai è presa, il Milan e Reina sono pronti a dirsi definitivamente sì.