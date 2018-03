Mercato Juventus, si complica la trattativa Emre Can: nella corsa al tedesco spunta un avversario tostissimo

La Juventus continua il suo corteggiamento nei confronti di Emre Can in scadenza di contratto con il Liverpool, ma il tedesco temporeggia per l’inserimento del Real Madrid

I quarti di finale di Champions League in tasca, finale di Coppa Italia già centrata e primo posto ‘virtuale’ in campionato. La stagione della Juventus ha preso la solita piega positiva, grazie al lavoro di Allegri e alla forza di un gruppo che non lascia nulla al caso. Ottenuti in questo momento della stagione gli obiettivi prefissati, la società bianconero può continuare a tessere le trattative di mercato che meritano attenzione, perché riguardano giocatori in scadenza che possono già firmare con i nuovi club. Quella più importante è senza dubbio quella che riguarda Emre Can, centrocampista del Liverpool che la Juventus sta seguendo ormai da qualche mese. Il tedesco però al momento non si sbilancia, concentrandosi sui ‘reds’ e sugli obiettivi da raggiungere: