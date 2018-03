Mercato Inter – I parametri zero stuzzicano i nerazzurri: accelerata De Vrij, per Criscito e Bernard invece…

L’Inter scandaglia il mercato dei parametri zero, cominciando ad allacciare i primi contratti con l’entourage di De Vrij e Criscito

Nonostante manchino ancora molti mesi all’inizio del calciomercato, l’Inter gioca d’anticipo scandagliando la lista dei calciatori che, a fine stagione, saranno liberi di firmare per un’altra società. Se il Milan ha ormai messo le mani su Reina, i nerazzurri sono già piombati su Stefan De Vrij, che si libererà dalla Lazio dopo non essere riuscito a trovare l’intesa per il rinnovo. Sabatini e Ausilio hanno già allacciato i primi contatti con l’entourage del giocatore per trovare un principio d’accordo, ma attualmente le richieste d’ingaggio sono molto alte e le parti cercheranno di venirsi incontro per una soluzione. Non arrivano segnali incoraggianti invece sul fronte Bernard e su quello riguardante Domenico Criscito. Il giocatore dello Shakhtar, proposto nelle scorse settimane, non convince l’Inter mentre il difensore dello Zenit pare destinato al momento al Genoa, che ha offerto al giocatore un contratto di cinque anni con un futuro da dirigente.