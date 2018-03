Torino, Mazzarri e le novità di formazione: “ecco chi giocherà in attacco con la Roma”

Walter Mazzarri pronto ad una gara fondamentale per il suo Torino contro un’avversaria tosta come la Roma che va alla ricerca di punti per la Champions League

“Affrontiamo la Roma nel peggior momento, ma sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare la mia squadra”. Walter Mazzarri sa bene che il suo Torino non sta vivendo un momento idilliaco e cerca di spronare la squadra a dovere. DI certo non ci sarà bisogno di motivare la squadra in vista dell’incontro con la Roma, una gara di enorme importanza. Mazzarri in conferenza stampa ha parlato dell’attacco che schiererà a partire dal dubbio Niang alle prese con la maschera dopo la frattura al naso: “Ieri l’ha provata, oggi vedremo come reagisce. Ha avuto meno giorni rispetto a De Silvestri, anche se l’infortunio è lo stesso”. Ljajic potrebbe essere il logico sostituto dell’ex Milan, ma non ha ritmo nelle gambe: “Non gioca titolare da tanto, si sta allenando bene come tutti gli altri. Belotti?È molto motivato, voglio vedere risposte da lui e da tutti, un Torino tosto, quadrato, che dia fastidio anche alle grandi e Belotti rientra in questo discorso”. La sosta forzata non preoccupa Mazzarri che dopo aver saltato Crotone cerca risposte contro i giallorossi: “Avevamo preparato l’altra gara con il Crotone, ma adesso dobbiamo prepararci per questa partita. Le risposte che avrei voluto avere contro il Crotone le voglio anche con la Roma, nonostante la caratura della squadra sia diversa”.