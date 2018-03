Masterchef – Chi è Simone Scipioni? Tutto quello che c’è da sapere sul finalista marchigiano [FOTO]

Simone Scipioni è uno dei tre finalisti di MasterChef, sarà il 21enne marchigiano ad aggiudicarsi la vittoria della settima edizione del cooking show?

MasterChef è arrivato alla finale della sua settima edizione, che come preventivabile promette scintille. Dopo il trionfo di Valerio Braschi nella sesta stagione del programma, chi si aggiudicherà tra Alberto Menino, Simone Scipioni e Kateryna Gryniukh la vittoria finale? I pronostici impazzano e noi cerchiamo di conoscere meglio uno dei tre finalisti che questa sera farà di tutto per aggiudicarsi il premio finale di 100 mila euro. Chi è dunque Simone Scipioni? Il 21 enne di Montecosaro (paesino in provincia di Macerata) è il più giovane dei tre finalisti ed ha una passione sconfinata per la cucina. Ciò è ravvisabile sui profili social in cui il marchigiano come frase di presentazione usa:

“La cucina è arte perché trasforma il primordiale bisogno di nutrirsi in piacere per il corpo e per l’anima”.

Simone Scipioni ha imparato a cucinare dalla nonna, da cui ha appreso fin da piccolo l’arte di tirare la pasta. Le sue specialità sono i vincisgrassi e le tagliatelle, sarà proprio lui ad aggiudicarsi la vittoria finale del cooking show?

