MasterChef, il vincitore della settima edizione è Simone Scipioni: la spunta dopo un duello all’ultimo piatto con Kateryna

MasterChef, la finale tra Simone e Kateryna è stata davvero emozionante e combattuta, al termine della quale è stato “eletto” il settimo MasterChef italiano

MasterChef è arrivato alla finale della sua settima edizione, che come preventivabile ha dato spettacolo sotto il punto di vista culinario ma anche “emotivo”. Dopo il trionfo di Valerio Braschi nella sesta stagione del programma, questa sera erano rimasti in tre a giocarsi lo scettro di miglior chef amatoriale d’Italia: Alberto Menino, Simone Scipioni e Kateryna Gryniukh. Nella puntata di oggi, prima della finalissima che ha sancito il vincitore assoluto, è stato eliminato un primo concorrente. Si è trattato di Alberto, il quale in uno scontro serrato all’ultimo piatto con Simone ha commesso qualche errore di troppo venendo dunque eliminato. Un plauso va comunque al giovane e fantasioso Alberto classificatosi terzo.

MasterChef, la finale tra Simone e Kateryna

La 23enne è l’unica donna del terzetto di finalisti di questa sera. Colei che potrebbe vincere il montepremi del cooking show è di origine ucraina, ma vive a Salerno insieme al marito. È un perito elettrotecnico ma è attualmente disoccupata. Tra i suoi piatti migliori c’è il borsch, tipico del suo Paese natio. Il 21 enne Simone di Montecosaro (paesino in provincia di Macerata) è il più giovane dei tre finalisti ed ha una passione sconfinata per la cucina. Alla fine di un duello all’ultimo piatto, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri ed Antonia Klugmann, hanno eletto Simone Scipioni settimo MasterChef italiano. Una vittoria meritata, a suon di idee innovative ed eleganza nella presentazione dei piatti. Chapeau.