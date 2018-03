Maltempo: giunta Confagri, oltre danni Burian quelli della burocrazia (2)

(AdnKronos) – Le difficoltà delle imprese agricole dovute al maltempo sono aggravate, ricorda la Giunta di Confagricoltura, dai ritardi burocratici nell’erogazione delle risorse finanziarie del piano di salvaguardia delle produzioni; le Regioni, complessivamente, devono ancora destinare, entro fine anno, circa 480 milioni di euro di fondi comunitari. “L’Italia non può permettersi di non spendere le risorse che Bruxelles ha messo a disposizione: oltre al danno, ci sarebbe la beffa”.

La Giunta dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli chiede che le istituzioni nazionali e locali si attivino per quantificare sul territorio i danni e mettere in moto i meccanismi burocratici necessari per addivenire in tempi celeri al ristoro dei danni.