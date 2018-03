Napoli, 9 mar. (Adnkronos) – Aggressione ai danni di una maestra a Villaricca, in provincia di Napoli. La madre di un alunno della scuola elementare ‘G. Rodari’ ha schiaffeggiato la maestra all’esterno dell’istituto, per ragioni ancora ignote. La maestra si è recata in ospedale per farsi medicare. Al momento non risulta che la donna abbia presentato querela.