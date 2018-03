M5S: verso addio scontrini, domani nuove regole su restituzioni/Adnkronos

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – Le carte, a quanto pare, verranno svelate già domani, all’incontro con tutti gli eletti fissato per le 13 all’hotel Parco dei Principi di Roma. Dove, stando ai rumors dei parlamentari riconfermati al secondo mandato, dovrebbe essere svelato anche il nuovo meccanismo per la restituzione di parte degli stipendi e diaria. A quanto apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari, dovrebbe essere dunque ufficializzato a vecchi e nuovi eletti l’addio agli scontrini, ovvero la fine della contestata rendicontazione a favore di una restituzione basata su una quota fissa da devolvere mese per mese. Con i dovuti distinguo, ad esempio, tra fuori sede e residenti capitolini.

Dopo il caso ‘Rimborsopoli’ è stato inoltre deciso un passaggio intermedio, con l’istituzione di un conto corrente ad hoc dove confluiranno le donazioni di tutti i parlamentari per consentire e rendere più agevoli i controlli. Il ‘tesoretto’ verrà dunque girato al conto a cui è destinato e che, viene spiegato da fonti autorevoli, potrebbe non essere soltanto quello delle Pmi ma allargarsi presto a nuovi beneficiari.

Nell’hotel nel cuore del quartiere Parioli, a quanto apprende l’Adnkronos, domani potrebbero essere resi noti anche i nomi dei futuri capigruppo pentastellati: Giulia Grillo alla Camera e Danilo Toninelli al Senato sembrano i nomi più accreditati, ormai a un passo dall’investitura.