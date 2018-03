M5S: verso addio scontrini, domani nuove regole su restituzioni/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – A differenza di quanto avvenuto 5 anni fa all’hotel Universo di Roma, dove Vito Crimi e Roberta Lombardi vennero eletti dall’assemblea per alzata di mano, a comunicare i ‘reggenti’ dei 5 Stelle a Montecitorio e Palazzo Madama sarà Luigi Di Maio, perché, stando alle nuove regole, spetta a lui la scelta dei capigruppo. Che, nella XVIII Legislatura, non saranno più soggetti a rotazione trimestrale ma resteranno in carica per almeno 18 mesi, assumendo un peso maggiore rispetto al passato.

Anche per questo molti senatori della vecchia guardia storcono il naso davanti alla possibile indicazione di Toninelli -passato dalla Camera al Senato- leggendovi dietro una sorta di ‘commissariamento’ in corso. Il nome dei due futuri capigruppo dovranno essere comunque ratificati dalle assemblee parlamentari in occasione della prima convocazione.

L’incontro di domani sarà la prima occasione per i vertici, a cominciare da Davide Casaleggio che arriverà appositamente a Roma, per conoscere i nuovi parlamentari. Di Maio ha tutta l’intenzione di non cadere negli errori della scorsa legislatura e punta a blindare la squadra. Non a caso in questi giorni ha raccomandato ai ‘veterani’ di compattare il gruppo e fare da guida ai nuovi arrivati.