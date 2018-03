M5S: Di Maio ai suoi, compattare gruppo e vigilare su nuovi/Adnkronos

Roma, 8 mar. (AdnKronos) – “Compattare il gruppo e vigilare sui nuovi”. A quanto apprende l’Adnkronos è’ quanto sta raccomandando in queste ore Luigi Di Maio ai suoi, ovvero alla ‘vecchia guardia’ grillina pronta a rientrare in Parlamento per il secondo mandato. Domani l’incontro all’hotel Parco dei Principi di Roma, dove confluiranno gli oltre 300 eletti nelle file del Movimento. Ai numeri usciti dalle urne, che assicurano circa 340 parlamentari ai 5 Stelle, vanno sottratti i ‘ripudiati’, ovvero coloro che viaggiano spediti verso l’espulsione e che non sono stati raggiunti dalla mail di convocazione all’appuntamento nel cuore del quartiere Parioli dove farà capolino anche Davide Casaleggio.

Si tratta dell’ex massone Catello Vitiello, il presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, l’ormai ex grillino Antonio Tasso, fuori dal Movimento per un vecchio caso di cd taroccati taciuto ai vertici, ed Emanuele Dessì, finito sotto accusa, tra le altre cose, per la casa popolare pagata a un canone mensile di 7 euro.

A questi nomi si aggiungono quelli del caso ‘rimborsopoli’, ovvero Andrea Cecconi, Maurizio Buccarella, Carlo Martelli, Silvia Benedetti. Mentre è ancora incerta la posizione di Giulia Sarti, al centro di una vicenda finita con una denuncia in Tribunale contro il suo ex, accusato di aver barato con il suo conto corrente. Otto eletti in meno, dunque, che fanno scendere il pallottoliere dei 5 Stelle a circa 330 seggi. Ma il timore più grande, e fondato a ben guardare la passata legislatura, è che quei numeri possano presto assottigliarsi.