M5S: Di Maio ai suoi, compattare gruppo e vigilare su nuovi/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – Nella XVII Legislatura i 5 Stelle sono stati in assoluto quelli che hanno subito più cambi di casacca: 40 parlamentari in meno -21 alla Camera e -19 al Senato- tra espulsioni a addii. Ora il timore è che l’incubo ‘salasso’ -soprattutto se Di Maio non dovesse centrare l’obiettivo Palazzo Chigi- possa tornare a bussare alla porta dei neo gruppi parlamentari.

Da un lato, spiegano alcuni deputati della vecchia guardia, tra alternanza di genere e risultati alle urne così alti, il Movimento ha finito per ‘imbarcare’ anche nomi di persone poco conosciute nei meet-up. Dall’altro c’è in molti una naturale diffidenza verso i ‘big’ schierati nei collegi uninominali che hanno vinto la sfida elettorale, assicurandosi un seggio in Parlamento: “Quando hai un passato professionale di tutto rispetto – ragiona un deputato considerato un dimaiano di ferro – è difficile sottostare a certe dinamiche, soprattutto se a gestirle sono persone molto più giovani di te e con meno esperienza”.

Altro aspetto da non sottovalutare, il malcontento di parte dei ‘vecchi’ che brucia sotto la cenere. E che rischia di far divampare un incendio se non si dovesse realizzare il sogno di un governo 5 Stelle. Ad alimentarlo, anche la delusione per le caselle dell’esecutivo grillino presentato prima delle elezioni e dove nessuno dei vecchi eletti -fatta eccezione dei fedelissimi Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro- hanno trovato dimora. “Bisogna tenere a mente che col secondo mandato, per le regole grilline, finisce la corsa in Parlamento – dice un senatore – e come diceva Andreotti: ‘a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca’”.