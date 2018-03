Lombardia: Pizzul (Pd), su giunta domina influenza segreterie politiche

Milano, 29 mar. (AdnKronos) – La nuova giunta Fontana è “la più numerosa possibile secondo le leggi, è fatta interamente da politici e non sembra legata a criteri di competenza, ma questo aspetto lo verificheremo sul campo. L’influenza delle segreterie politiche l’ha fatta da padrona a dispetto degli interessi dei lombardi”. Così Fabio Pizzul, capogruppo Pd alla Regione Lombardia.

Si tratta, spiega Pizzul, di “una giunta in cui a contare davvero è la Lega di Salvini, mentre il resto del centrodestra si deve accontentare di ciò che gli è stato gentilmente concesso. Rimane da chiedersi se gli assessori avranno reale autonomia e soprattutto se l’avrà Fontana da Salvini e dalle logiche romane”. In tutti i casi, conclude il capogruppo dem, “a Fontana e ai nuovi assessori auguriamo buon lavoro”.