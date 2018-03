Lombardia: Gori, sul mio futuro deciderò nei tempi che prevede la legge

Milano, 8 mar. (AdnKronos) – “Riguardo al mio futuro, deciderò nei tempi che la legge prevede, senza fretta”. Lo dichiara Giorgio Gori, consigliere regionale eletto nelle fila del centrosinistra in Lombardia, dopo l’esito delle elezioni dello scorso 4 marzo nella quali è uscito sconfitto dal candidato del centrodestra Attilio Fontana nella corsa alla presidenza della Regione. “Nel frattempo – spiega – farò entrambe le cose: il sindaco di Bergamo a tempo pieno e l’impostazione del lavoro in Regione. Sono tornato a Bergamo a fare il sindaco, ma sento la responsabilità di impostare il nuovo progetto di opposizione in Consiglio Regionale. Sarà un’opposizione ferma, com’è giusto che sia, basata sul grande lavoro di elaborazione che ha accompagnato la mia candidatura”.

“Il centrosinistra in Regione riparte dai suoi diciotto consiglieri, che riunirò nei prossimi giorni – conclude Gori – e con i quali inizieremo a costruire questa nuova fase”.