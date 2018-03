Lindsey Vonn, l’addio a Hedda Sivertsson: la ‘piccola sciatrice’ morta per un tumore al cervello

Lindsey Vonn dice addio ad una sua piccola fan ed amica. Hedda Sivertsson, affetta da un tumore al cervello dal 2015, era riuscita ad incontrare la sua sciatrice preferita e a condividere con lei alcune ore emozionanti. La piccola sportiva però ha però perso la battaglia contro il suo male e Lindsey Vonn l’ha ricordata sulla sua pagina Instagram ufficiale. L’americana ha scritto “Rip Hedda”, mostrando tutto il suo dolore nell’aver appreso la tragica notizia. Una delle fanpage più seguite della campionessa Usa ha poi parlato di Hedda Sivertsson, spiegandone il legame con Lindsey Vonn, con questa parole:

Dopo una lunga battaglia con il cancro al cervello, Hedda Sivertsson è deceduta a casa il 2 marzo. Aveva 15 anni. Per tutti voi che non conoscete la sua storia: Hedda è stato diagnosticato un cancro al cervello in settembre 2015, quando aveva 12 anni. Ha avuto una breve rucaduta l’anno successivo, il tumore si era ripresentato. “Hedda ha combattuto una battaglia coraggiosa con il cancro al cervello e spesso ha trascorso del tempo con altri pazienti e famiglie per offrire loro conforto e per aiutarli ad affrontare la loro malattia. Prima dell’inizio della sua malattia e in giovane età, visitata anche anziani soli in una case di cura locali per confortarli. Hedda si prendeva anche cura dell’ambiente e degli animali, tra cui quelli feriti venivano curati e salvati da lei. Hedda era piena di vita e di amore e portò sorrisi sui volti delle molte vite di cui ha fatto parte. Hedda era una ragazza di molte passioni e giocava a rugby, calcio e lacrosse, ma soprattutto amava sciare con i suoi amici della squadra di Mountain Creek. Lo sci è stata la sua passione dall’età di 3 anni