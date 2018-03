Ligabue si ferma, il cantante annuncia uno stop inaspettato: “niente concerti quest’anno” [VIDEO]

Dopo l’operazione alle corde vocali e il ritorno ai concerti Ligabue annuncia una pausa per lui e la sua band: ecco le parole del cantante italiano

Luciano Ligabue annuncia di volersi fermare per un po’. Il cantante italiano stressato dalla recente operazione alle corde vocali ha infatti deciso di stoppare le sue apparizioni in pubblico ed i suoi concerti alla ricerca di un po’ di riposo. Il 57enne di Correggio ha annunciato di non volere scadenze e di avere bisogno di una pausa. Ligabue mette inoltre in guardia dalle truffe e precisa che tutte le iniziative che legheranno il suo nome a eventi saranno del tutto prive di fondamento. Clicca sul video per ascoltare le parole di Luciano: