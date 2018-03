Leu: Grasso-Speranza-Fratoianni-Civati, nostro futuro è insieme

Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “E’ con profonda gratitudine che vi scriviamo questa lettera. Senza il vostro impegno e la vostra passione non saremmo riusciti a portare Liberi e Uguali in Parlamento. Grazie, dunque, per lo straordinario lavoro che avete svolto in queste settimane intense e difficili. Settimane nelle quali, città per città, strada per strada, avete raccontato, in centinaia di iniziative, le ragioni del nostro impegno politico e le nostre proposte programmatiche”. Si legge nella lettera inviata da Pietro Grasso, Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo Civati “alle delegate e ai delegati, alle candidate e ai candidati, alle volontarie e ai volontari, alle elettrici e agli elettori di Leu”.

“Più di un milione di persone ci ha votato: sentiamo la responsabilità di non deludere la fiducia che ciascun elettore ci ha accordato. I deputati e senatori di Liberi e Uguali che ci rappresenteranno nella XVIII Legislatura apriranno con le altre forze politiche un confronto trasparente e serio sulle possibili convergenze per poter realizzare la nostra agenda politica. Lo faremo in Parlamento, il luogo deputato al confronto e alla discussione democratica. Allo stesso tempo ribadiamo che non saremo disponibili a partecipare ad operazioni innaturali con la destra”, sottolineano.

“La sinistra -aggiungono- è in crisi: lo è nel linguaggio, nella cultura politica, nelle prospettive e, soprattutto, nella capacità di parlare ai cittadini, di interpretarne le istanze, di rappresentare i molti e non i pochi. Il contesto storico e internazionale è necessario per analizzare quanto accaduto ma non deve trasformarsi in un alibi. Abbiamo bisogno di riflettere insieme per comprendere le ragioni di un risultato che non è all’altezza delle aspettative di tutti noi”.