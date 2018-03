Leu: Grasso-Speranza-Fratoianni-Civati, nostro futuro è insieme (2)

(AdnKronos) – “100 giorni fa -proseguono Grasso, Speranza, Fratoianni e Civati-abbiamo dato vita ad un progetto ambizioso. Lo abbiamo fatto consapevoli delle difficoltà, del momento storico non favorevole, del poco tempo a disposizione per costruire una forza politica in grado di affrontare al meglio le elezioni del 4 marzo. Lo abbiamo fatto immaginando un orizzonte ben più lontano e ampio rispetto ad una seppur fondamentale tornata elettorale. è per questo che non ci siamo sottratti alla responsabilità di mettere in campo tutte le energie a disposizione per costruire una nuova proposta politica che interpretasse le speranze e i bisogni di milioni di nostri concittadini”.

“Lo abbiamo fatto perché crediamo sia fondamentale dare una nuova casa a tutti quei cittadini che, disorientati e preoccupati per il futuro dell’Italia, si sono rifugiati nell’astensionismo o nel voto ai populismi. Il risultato che abbiamo conseguito è deludente, non dobbiamo e non vogliamo nasconderlo. E’ tempo di tornare da dove siamo partiti, dalla nostra gente. In ogni incontro avuto in campagna elettorale è emersa la richiesta di non disperdere questa unione, di proseguire nel cammino di una sinistra unita, plurale, innovativa. Per questo riteniamo sia fondamentale aprire una grande riflessione che coinvolga tutti voi. Il nostro futuro è insieme, e insieme dobbiamo scegliere quali strade percorrere per ricostruire la sinistra italiana e risollevare l’Italia”.

“Il 23 marzo avrà inizio la Legislatura, per questo a partire dai prossimi giorni vi chiediamo di convocare le assemblee territoriali, provinciali o regionali secondo il vostro giudizio, per decidere insieme come proseguire questo progetto politico”, concludono.