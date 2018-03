LeU: Fava, Epifani eletto per meriti non suoi, faccia passo indietro

Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Epifani dovrebbe dimettersi e lasciare il seggio a Maria Flavia Timbro, la donna che era in lista alle sue spalle e che ha contribuito (lei assieme ai molti e bravi compagni di Messina e di Enna, al lavoro straordinario costruito da ciascuno di loro in questi mesi a partire dal progetto dei 100Passi) a far scattare il seggio nella circoscrizione della Sicilia orientale. Senza il dato numerico di quella città, senza il loro lavoro, senza l’onesta generosità di quella gente, senza il legame concreto che hanno costruito con un territorio saccheggiato in questi anni dalla peggior politica, il seggio non sarebbe scattato”. L’appello al passo indietro dell’ex segretario della Cgi, Guglielmo Epifani, eletto a Messina, arriva dal deputato regionale dei Cento Passi, Claudio Fava.

“Epifani, imposto come capolista in tre collegi su tre dalla modestia e dalla cecità politica dei facitori romani delle liste di LeU, non sarebbe stato eletto -scrive su Facebook-. Si ritrova deputato non per meriti suoi o dei suoi protettori ma per la bravura e la generosità di chi ha portato quei voti in più, quei consensi in più che hanno fatto la differenza”.