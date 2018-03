LeU: Fava, Epifani eletto per meriti non suoi, faccia passo indietro (2)

(AdnKronos) – Allora, per l’ex vice presidente della commissione nazionale Antimafia “se davvero volessimo dare segno di aver compreso le ragioni della disfatta, se davvero volessimo proporre a sinistra una riflessione che metta da parte rendite di posizione e carriere, se davvero volessimo fare atto di contrizione e di verità e riconoscere che una nuova cultura politica si costruisce premiando meriti, risorse, energie, legami reali con la vita e con il territorio (e non appartenenze, caminetti e nomenklature), se davvero Liberi e Uguali volesse far ammenda e tesoro della sconfitta chiederebbe a Guglielmo Epifani di dimettersi dal seggio di deputato ricevuto grazie a una candidatura bloccata su tutti i collegi della Sicilia Orientale”.

“Rimediate a una tessitura delle liste fabbricata su misura per amici, sodali e compagni di corrente – conclude Fava -. E permettete ad una compagna brava, che di quel collegio è espressione vera perché ne ha raccolto uno ad uno voti e lamenti, di rappresentare la Sicilia in Parlamento. In caso contrario, abbiate almeno il pudore di non dire che questa sconfitta vi ha insegnato qualcosa”.