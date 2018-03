Leu: domani Direzione Si, Fratoianni ‘referendum on line su M5S’

Roma, 9 mar. (AdnKronos) – “Decidiamo insieme. Facciamo una consultazione anche in forma on line fra tutti coloro che hanno fatto la campagna elettorale per Liberi e Uguali. Chiediamo a tutti coloro che si sono impegnati e che ci hanno votato, quale idea hanno del nostro impegno in Parlamento e quale strada preferiscono intraprendere. Facciamolo subito”. Nicola Fratoianni lo scrive su Facebook e domani questa sarà una delle proposte che avanzerà nel suo intervento alla Direzione di Sinistra Italiana.

Quella di Si è la prima riunione di una delle forze fondatrici di Leu, a fare il punto dopo il deludente risultato del 4 marzo. Mdp per ora non prevede appuntamenti simili. La rotta, al momento, è stata indicata nelle lettera firmata da Pietro Grasso, Fratoianni, Roberto Speranza e Pippo Civati. Il progetto comune di Leu va avanti, si spiega in quella lettera.

Ma la pessima performance elettorale se non mette, per ora, in discussione il progetto, apre una fase di revisione. Compresa la leadership di Pietro Grasso. Scrive Fratoianni: “Lo dico chiaro, siamo disponibili a lavorare alla costruzione di un nuovo soggetto plurale a patto che indichi una netta discontinuità con il passato, anche generazionale”. Ed ancora: i cittadini chiedono “uno stacco netto e urgente dalle politiche e dalle biografie degli ultimi anni. In parte lo avevamo capito, ma abbiamo certamente sbagliato delle scelte”.