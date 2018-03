Leu: domani Direzione Si, Fratoianni ‘referendum on line su M5S’ (2)

(AdnKronos) – Un tema, quello ‘generazionale’, che viene citato anche da Civati (rimasto fuori dal Parlamento): “Non ho visto andare in tv uno con meno di 60 anni. In tv ci sono andati Bersani, Grasso e D’Alema. Speranza e Fratoianni mai”. Errori di comunicazione, aggiunge Civati. “Dal punto di vista mediatico la campagna di comunicazione è stata tutta sbagliata. Per esempio c’era Anna Falcone con noi, ma non si è mai vista”. A decidere chi sarebbe andato in televisione era Grasso, “la cui campagna è stata deludente, così come quella di tutti noi”.

E anche sulla proposta politica, secondo Sinistra Italiana, c’è da lavorare. “Siamo sembrati l’ancella del Pd e gli elettori delusi di centrosinistra non si sono fermati da noi ma sono passati oltre, verso la Lega e soprattutto verso i 5 Stelle”. Ecco, il Movimento 5 Stelle. Per Si con loro un confronto andrebbe aperto e proprio l’ipotesi di un sostegno a un eventuale governo a guida M5S potrebbe essere oggetto della consultazione on line, tra chi si è impegnato nella campagna di Leu, a cui sta pensando Fratoianni.

“Ora -scrive su Facebook- bisogna ricominciare con il piede giusto: serve un cambio di passo, a partire da qualunque decisione rispetto alla costruzione del soggetto politico e dal cosa fare in Parlamento, rispetto agli scenari di possibili governi a guida Movimento 5 Stelle” che “per me non è diventato la sinistra, continua a mantenere moltissimi elementi di ambiguità, ma ha sul piano sociale alcuni contenuti per noi interessanti. Sarebbe utile verificare se quella domanda possa essere messa alla prova”.