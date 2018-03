Leonardo: contratto quadro con Bureau of Meteorology australiano (2)

(AdnKronos) – Negli ultimi 20 anni, oltre 400 sistemi Meteor sono stati venduti e messi in operatività in oltre 80 Paesi. Tra i contratti più significativi degli ultimi anni le forniture all’Environment and Climate Change Canada, l’ente per le politiche e i programmi di tutela dell’ambiente del Governo canadese, e al Centro Brasiliano di monitoraggio e allerta di disastri naturali (CEMADEN), che fa parte del Ministero brasiliano della Scienza, Tecnologia e Innovazione.

Il contratto annunciato oggi, ottenuto da Leonardo a seguito di una gara internazionale, conferma le capacità tecnologiche e di innovazione nella produzione di radar meteorologici e contribuisce al consolidamento della leadership internazionale nel settore. Nel presentare la propria offerta, la società è stata supportata dalla controllata di Leonardo in Australia, che fornirà l’assistenza post vendita e i servizi di installazione nel Paese.