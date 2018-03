Leonardo: con Nozomi Networks contro attacchi cyber a infrastrutture critiche (3)

(AdnKronos) – “Siamo entusiasti di collaborare con Leonardo per contribuire a rafforzare la sicurezza informatica delle infrastrutture critiche in Europa e nel mondo”, ha affermato il cofondatore e Chief Product Office di Nozomi Networks, Andrea Carcano. “L’azienda ha una conoscenza profonda della peculiarità di queste reti e auspichiamo che grazie all’accordo le infrastrutture di tutto il mondo siano più sicure”.

“Fin dal nostro investimento iniziale in Nozomi Networks nel 2013, siamo rimasti impressionati dalle loro capacità innovative e dall’abilità nell’affrontare le sfide nel settore cyber”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Planven Investments, Giovanni Canetta Roeder. “La comprovata reputazione di Leonardo e la sua connotazione internazionale rappresentano un’opportunità, per Nozomi Networks, per accelerare la propria crescita in Europa e nel mondo.”