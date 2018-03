Leonardo: con Nozomi Networks contro attacchi cyber a infrastrutture critiche (2)

(AdnKronos) – La profonda conoscenza della complessità delle reti ICS, l’innovazione continua e l’esperienza maturata nell’intelligenza artificiale, hanno reso il sistema SCADAguardian di Nozomi Networks il prodotto più completo nella sua categoria. Alla terza generazione di sviluppo tecnologico, Nozomi Networks è leader nel mercato della sicurezza ICS con una piattaforma end-to-end comprovata per affidabilità operativa e controllo. Le funzionalità comprendono il monitoraggio in tempo reale, la visualizzazione in tempo reale del comportamento delle reti industriali, la rilevazione di anomalie e minacce agli ICS ibridi, l’inventario degli asset e la valutazione delle vulnerabilità, il tutto fornito tramite un’unica soluzione.

Leonardo è da anni impegnata nello sviluppo di soluzioni per contrastare le minacce alla sicurezza, sia nel settore militare sia nelle infrastrutture critiche nazionali, e fornendo un approccio completo e sistemico a copertura dell’intero ciclo di vita dei programmi di cybersecurity: consulenza, valutazione e progettazione per la sicurezza di reti e dati, adozione di tecnologie specifiche per la protezione dei sistemi SCADA/ICS, progettazione e conduzione di sistemi di Cyber Threat Intelligence, concepiti per supportare l’indagine su possibili nuove minacce informatiche e vulnerabilità.

Leonardo persegue un modello di open innovation, in linea con quanto definito dal Piano Industriale recentemente presentato dall’azienda, collaborando con le migliori università e istituzioni nazionali dei paesi in cui opera e attivando sinergie e partnership qualificate con start up innovative per integrare le migliori tecnologie.