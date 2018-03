La partita giocata contro il Burnemouth nell’ultimo turno di Premier League, nella quale è andato anche in gol, potrebbe essere stata l’ultima della carriera di Riyad Mahrez. Il talento algerino, a soli 27 anni, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato a causa di un grave problema di salute, dopo un consulto medico. Il giocatore lo ha annunciato tramite un messaggio sul suo profilo Facebook ufficiale:

“dopo un ultimo consulto con vari medici, ho deciso di stare lontano dal calcio. Ora che il mio tempo come giocatore è finito, vorrei dire poche parole: ringrazio tutti per la gentilezza e il supporto che mi avete dimostrato in questa incredibile città, sarete sempre nel mio cuore”.