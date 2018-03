Lega: Salvini al mercato di via Calvi per ringraziare con volantini

Milano, 8 mar. (AdnKronos) – Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ringraziato questa mattina quanti lo hanno eletto, recandosi tra piazza Risorgimento e via Calvi a Milano e consegnando volantini che riportavano la sua immagine e la scritta ‘Grazie’. “Un grazie – ha detto – alle italiane e agli italiani che hanno scelto Lega, grazie alle donne che rappresenteranno la Lega in Parlamento non con le chiacchiere come la Boldrini, ma occupandosi di problemi veri, di lavoro di vita e di casa, di sicurezza e diritti”.

“Quindi, per carità, viva la mimosa, viva i fiori i baci e gli abbracci, ma cercheremo di essere più concreti rispetto a chiacchieroni e ipocriti e, visto che gli altri dopo le elezioni spariscono dalle strade e dai mercati, oggi noi incontriamo per ringraziare, per ascoltare i milanesi e passare dalle parole ai fatti. Un abbraccio alle donne. Non penso che i diritti delle donne si tutelino con uno sciopero, ma con più lavoro, dignità e sicurezza” ha concluso.