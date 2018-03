Milano, 9 mar. (AdnKronos) – “Umberto avrà sempre da me (e da tutti i leghisti) eterna riconoscenza e affetto sincero”. Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente uscente della Regione Lombardia Roberto Maroni, commentando le dichiarazioni di Umberto Bossi, in cui l’ex segretario federale del Carroccio conferma il suo impegno per la libertà del Nord.