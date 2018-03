Basket, novità regolamentari sugli stranieri a referto: 5+5 oppure 6+6 con “penale”

La Lega basket ha reso note le novità regolamentari che dalla prossima stagione verranno introdotte in merito agli uomini da inserire a referto: 5+5 oppure 6+6 con una “penale”

La Lega basket ha reso note alcune modifiche regolamentari che entreranno in vigore dalla prossima stagione sportiva. Con una nota inviata alle 16 squadre del campionato di Serie A, la Lega ha ufficializzato le novità che verranno introdotte per ciò che concerne il prossimo quadriennio, dal 2018 al 2022, relativamente all’eleggibilità dei cestisti da inserire in roster. Le nuove regole ovviamente riguarderanno Campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Le squadre potranno scegliere tra due “format” per quanto concerne gli uomini da mandare a referto: 5+5 oppure 6+6 con una “penale”.

Nel caso in cui la società decida di inserire a referto 10 uomini:

Massimo 5 cestisti non formati in Italia senza vincoli di passaporto

Minimo 5 cestisti di formazione italiana sino ad un massimo di 12 uomini da iscrivere a referto

Nel caso in cui la società decida di inserire a referto 12 uomini: